انت الان تتابع خبر إليك أفضل 50 مدينة في العالم لعام 2024 والان مع التفاصيل
فيما يلي تصنيف أفضل 50 مدينة في العالم لعام 2024:
2. كيب تاون – عاصمة جنوب أفريقيا
3. برلين – عاصمة ألمانيا
4. لندن – عاصمة المملكة المتحدة
5. مدريد – عاصمة إسبانيا
6. مكسيكو – المكسيك
7. ليفربول، المملكة المتحدة
8. طوكيو – عاصمة اليابان
9. روما – عاصمة إيطاليا
10. بورتو، البرتغال
11. باريس – العاصمة الفرنسية
12. مومباي – الهند
13. لشبونة – عاصمة البرتغال
14. شيكاغو – الولايات المتحدة الأمريكية
15. مانشستر – المملكة المتحدة
16. ساو باولو، البرازيل
17. لوس أنجلوس – الولايات المتحدة الأمريكية
18. أمستردام – عاصمة هولندا
19. لاغوس – نيجيريا
20. ملبورن – أستراليا
21. نابولي – إيطاليا
22. سنغافورة
23. ميامي – الولايات المتحدة الأمريكية
24. بانكوك – عاصمة تايلاند
25. ليما، بيرو
26. بودابست – عاصمة المجر
27. بكين – الصين
28. دبي – الإمارات
29. مونتريال – كندا
30. جلاسكو – اسكتلندا
31. سيدني – أستراليا
32. بوينس آيرس – عاصمة الأرجنتين
33. كوالالمبور، ماليزيا
34. مانيلا، الفلبين
35. سيول، كوريا الجنوبية
36. هانوي، فيتنام
37. سان فرانسيسكو – الولايات المتحدة الأمريكية
38. برشلونة – إسبانيا
39. أبو ظبي – الإمارات
40. نيو أورلينز – الولايات المتحدة الأمريكية
41. فيلادلفيا – الولايات المتحدة الأمريكية
42. أوستن – الولايات المتحدة الأمريكية
43. بوسطن – الولايات المتحدة الأمريكية
44. أكرا، غانا
45. مرسيليا – فرنسا
46. تايبيه – تايوان
47. اسطنبول – تركيا
48. أوساكا – اليابان
49. هونج كونج – الصين
50. فانكوفر – كندا