"صحة غزة": ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 25 ألفا و700 شهيد

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الاربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 25 ألفا و700 شهيد و63 ألفا و740 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.



وقالت الوزارة في بيان على صفحتها بالفسبوك: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 25 ألفا و700 شهيد و63 ألفا و740 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".



وأضافت أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 24 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 210 شهداء و386 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".



وتابعت الوزارة أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".



ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت كارثة إنسانية وصحية، وتسببت في نزوح نحو 1.9 ملايين شخص، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.

