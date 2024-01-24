الرئيس السيسي: بنشترى سلعا أساسية ووقود بـ 3 مليار دولار شهريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى عن احتياجات الدولة الدولارية، قائلا: "النهاردة محطات الكهرباء بتاخد غاز بمليار دولار شهريا، والسلع الأساسية بمليار دولار وكمان مليار دولار للغاز، مقدرش ماوفرهمش".

وأضاف الرئيس، 3 مليارات دولار شهريا لبعض الأساسيات مقدرش ما أوفرهمش.. بحاول أشرح لكم حجم التحدي اللى عايشينه حتى من قبل 2011.. الأرقام دى إذا مكنتش الدولة المصرية تعمل على زيادة موارد الدولار وتكون أكثر أو تساوي إنفاقنا.. لو لم نحقق المعادلة دي هتكون المشكلة مستمرة".

وتابع: الخبراء بيقولوا نوقف المشروعات.. أنا بشغل 6 ملايين.. قولولي انتو يا مصريين، احنا كلنا في مركب واحد، أخلي ده يقفل ويروح.. حتى لو هديله 500 جنيه أو 1000 جنيه، في حين الراجل اللى شغال في الدولة بيعمل مبلغ أكبر من كده بكتير، وعايش، هتقولي بس الدنيا غالية.. بس كلنا نقدر نعيش.. نستحمل وهنعيش ونكبر ونتجاوز المشكلة".