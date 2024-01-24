"هات الفلوس اللي عليك".. غدر بصديقه وتركه جثة متحللة في شبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

كشفت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، غموض واقعة العثور على جثة لشخص في حالة تحلل، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه بعد أن قتله في مشاجرة بينهم داخل شقة سكنية ملك المتهم في شبرا الخيمة.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام، وألقي القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة سكنية، بعقار كائن بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين أن الشقة محل البلاغ ملك ربة منزل، وعثر على جثة لشخص مجهول الهوية وبسؤال مالكة الشقة قررت بعدم علمها بهوية المتوفى، وأن الشقة يقطنها طليقها، عاطل مقيم بذات العنوان وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة، ويتردد عليها من حين لآخر.

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبط الأخير، وبمواجهته قرر بأنه كان بصحبة المجني عليه عامل له معلومات جنائية، وحدثت بينهما مشادة كلامية لخلافات مالية تطورت لمشاجرة، قام على إثرها بالتعدي عليه بالضرب، وإحداث إصابته التي أودت بحياته فتركه داخل الشقة ولاذ بالهرب.