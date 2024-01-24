المقصود بالتسجيل العيني للعقار عقب اعتماد جدول المقابل المالي لخدماته

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ياسر رشاد - القاهرة - بات التسجيل العيني للعقار متصدر محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية لليوم الثاني على التوالي، بعد اعتماد مجلس الوزراء لجدول المقابل المالي لخدمات التسجيل العيني للعقار.
وجاء ذلك خلال الجلسة التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والتي عقدها مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض.
وتسائل الكثيرون حول المقصود بالتسجيل العيني، ووفق لوسائل الإعلام السعودية فإن التسجيل العيني للعقار يعني العقار محل الحق العقاري أساساً لقيد الحق، على أن يسجل العقار باسم مالكه لأول مرة في السجل العقاري، ويعد صك تسجيل الملكية وثيقة صادرة عن السجل العقاري لإثبات بيانات عقار مطابقة للسجل، تتضمن: موقع العقار، وحدوده، ووصفه، واستعماله، وما يتبعه من حقوق والتزامات، وبيانات مالكه، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة، ويكون صاحب العقار هو شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يثبت السجل العقاري حق ملكية عقار له.
وكان مجلس الوزراء، أصدر العديد من القرارات أمس منها:
- اعتماد "التصنيف الوطني الموحد للجرائم للأغراض الإحصائية".
- دمج (مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية) في (مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية)، وإلغاء تنظيم المركز.
- تجديد رفض المملكة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وضرورة وقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات ومنع التهجير القسري للسكان.
- الموافقة على اتفاقية مع جمهورية كوريا بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية .
- الموافقة على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري.
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية الهند، في مجال الربط الكهربائي والهيدروجين الأخضر/ النظيف وسلاسل الإمداد.
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية وهيئة البيئة في سلطنة عمان، في مجال البيئة.
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في السعودية ووزارة الثقافة والسياحة في جمهورية الصين الشعبية لتسهيل سفر الوفود السياحية الصينية إلى السعودية.
- الموافقة على مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال مستقبل النقل والابتكار في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وفي مجال الطرق، بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في السعودية ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في جمهورية كوريا، وبين الهيئة العامة للطرق في السعودية ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في جمهورية كوريا.
- الموافقة على مذكرة تعاون بين حكومة السعودية وحكومة ماليزيا، في مجال الاعتراف المتبادل بشهادة حلال المنتجات المحلية.