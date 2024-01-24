المقصود بالتسجيل العيني للعقار عقب اعتماد جدول المقابل المالي لخدماته

ياسر رشاد - القاهرة - بات التسجيل العيني للعقار متصدر محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية لليوم الثاني على التوالي، بعد اعتماد مجلس الوزراء لجدول المقابل المالي لخدمات التسجيل العيني للعقار.

وجاء ذلك خلال الجلسة التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والتي عقدها مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض.

مجلس الوزراء السعودي

وتسائل الكثيرون حول المقصود بالتسجيل العيني، ووفق لوسائل الإعلام السعودية فإن التسجيل العيني للعقار يعني العقار محل الحق العقاري أساساً لقيد الحق، على أن يسجل العقار باسم مالكه لأول مرة في السجل العقاري، ويعد صك تسجيل الملكية وثيقة صادرة عن السجل العقاري لإثبات بيانات عقار مطابقة للسجل، تتضمن: موقع العقار، وحدوده، ووصفه، واستعماله، وما يتبعه من حقوق والتزامات، وبيانات مالكه، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة، ويكون صاحب العقار هو شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يثبت السجل العقاري حق ملكية عقار له.

وكان مجلس الوزراء، أصدر العديد من القرارات أمس منها: