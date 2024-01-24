جرح بالرقبة طوله 15 سم.. أب يتخلص من ابنته في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- جمال محمد:

تخلص أب من ابنته، بإحدى قرى مركز المنيا، اليوم الأربعاء، بعد أن ذبحها داخل غرفتها، وجرى ضبطه والسلاح المستخدم.

تلقى اللواء محمد مصطفى، مدير أمن المنيا، إخطاراً بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بقيام شخص بقتل ابنته ذبحاً، داخل غرفتها في منزله بقرية تلة.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين قيام "ع م ع" 45 سنة، مقيم بقرية تله، بذبح ابنته "ي. ع. م "، 18 سنة، بسبب خلافات أسرية بينهم.

جرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم "سكين" وتبين وجود جرح قطعي بالرقبة طوله 15 سم، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى المنيا العام .

تحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، مع أخذ أقوال الشهود، وجار إعداد تقرير الصفة التشريحية للمجني عليها.

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