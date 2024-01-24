السيسي: معبر رفح مفتوح طوال الوقت لكن إجراءات إسرائيل للسماح بدخول المساعدات تعرقل العملية

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن "معبر رفح مفتوح طوال الوقت لكن إجراءات إسرائيل للسماح بدخول المساعدات تعرقل العملية"، معتبراً أن "هذا جزء من كيفية ممارسة إسرائيل الضغط فيما يتعلق بمسألة إطلاق سراح الرهائن".

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