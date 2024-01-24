سرايا القدس تنشر مشاهد لحظة قصف خط إمداد وسير آليات للاحتلال.. صور

ياسر رشاد - القاهرة - نشرت سرايا القدس بعض المشاهد لحظة قصف خط إمداد وسير آليات للاحتلال الصهيوني، بوابل من قذائف الهاون شرق جباليا.

أعلنت كتائب القسام، عن استهداف دبابة وجرافتين صهيونيتين بقذائف الياسين 105، غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخر.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.