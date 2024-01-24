الخارجية الروسية: استهداف كييف طائرة "إيل-76" كان متعمدا

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، بأن استهداف نظام كييف طائرة "إيل -76" كان متعمدا.

وحسب سبوتنيك، جاء في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لوزراة الخارجية الروسية: "ندين بشدة العمل الإرهابي الذي ارتكبه نظام كييف في مقاطعة بيلغورود، وسيتم تحديد هوية جميع الأشخاص المتورطين فيه، بما في ذلك المنظمون والمنفذون من العسكريين والمسؤولين المدنيين الأوكرانيين، وسيعانون من عقاب لا مفر منه وفقًا للتشريع الروسي".

وتابع البيان: "في كييف، كانوا على دراية بعملية التبادل الوشيكة، وكانوا يعرفون كيف وبأي طريق سيتم تسليم أسرى الحرب. وكان الهجوم على الطائرة عملاً متعمدًا، ويظهر الهجوم الإرهابي بوضوح عجز نظام كييف على التفاوض".

وأضاف البيان: "نعتقد أن الهياكل الدولية والحكومات الوطنية والمجتمع الدولي يجب أن تدين هذا الهجوم الإرهابي وغيره من الجرائم التي يرتكبها نظام كييف، إن صمتهم سيعني دعمهم لعاداتهم الوحشية والإرهابية".

وتابع البيان: "ما حدث يظهر مرة أخرى الطبيعة الإجرامية لديكتاتورية النازيين الجدد في كييف".

وأضاف البيان: "إن قادتها لا يبالون بحياة الإنسان، فهم ينظرون إلى الناس على أنهم "مواد مستهلكة" ويقتلونهم بناء على طلب أسياد غربيين وبأسلحة يقدمها لهم الغرب".

وأوضح البيان أن كييف، التي اعترفت في البداية بتورطها، بدأت تنفي ذلك فيما بعد.

وأضاف البيان: "هذه فظائع أخرى ارتكبتها زمرة زيلينسكي الإجرامية، والتي أعلنت مباشرة بعد تحطم الطائرة، بطريقة كارهة للبشر، "النصر"، زاعمة أن هذا كان من عمل "القوات الأوكرانية الشجاعة"، ومع ذلك وبمجرد أن أصبح معروفًا أن هناك أفرادًا عسكريين أوكرانيين على متن الطائرة كانوا في طريقهم إلى موقع التبادل، تغير الخطاب وبدأوا في إنكار تورطهم في الكارثة".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القيادة الأوكرانية علمت أنه في 24 يناير/كانون الثاني الجاري، سيتم نقل الأفراد العسكريين الأوكرانيين الأسرى بطائرات نقل عسكرية إلى مطار بيلغورود قبل عملية تبادل.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "قُتل طاقم الطائرة وجميع ركابها، وكانت القيادة الأوكرانية تعلم جيدًا أنه وفقًا للممارسات المتبعة، سيتم اليوم نقل الأفراد العسكريين الأوكرانيين بطائرات نقل عسكرية إلى مطار بيلغورود للتبادل".

وأشار البيان إلى أنه تم تدمير الطائرة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية من منطقة ليبسي في مقاطعة خاركوف، باستخدام نظام صاروخي مضاد للطائرات، وأن أجهزة الرادار التابعة للقوات الجوية الروسية رصدت إطلاق صاروخين أوكرانيين.