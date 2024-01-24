حزب الله يزلزل الأراضي المحتلة شمال فلسطين برشقة صاروخية

ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت رشقة صاروخية قبل دقائق من جنوب لبنان باتجاه الأراضي المحتلة، وانطلقت صفارات الإنذار في برعام و دوفيف ويرؤون بالجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة.

على جانب آخر، أعلن مدير الأونروا في غزة، أن دبابتين إسرائيليتين قصفتا مبنى يضم 800 شخص تابعا للوكالة في خان يونس اليوم.

وقال عبر منصة أكس: "إن فريق من منظمة الصحة يحاول معنا الوصول للمكان بينما القوات "الإسرائيلية تغلق الطرق المؤدية إليه".

وأضاف أنهم يحاولون الوصول إلى مركز الإيواء في خانيونس لكن الطريق مسدود بحواجز ترابية.

وذكرت وسائل إعلام، أنه سقط 13 شهيداً وعشرات الإصابات في قصف مركز تعليمي للأونروا يؤوي آلاف النازحين غرب خان يونس.