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حصاد عمليات كتائب القسام ضد الاحتلال اليوم الأربعاء

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ياسر رشاد - القاهرة - استهدفت كتائب القسام، تجمعاً لقوات الاحتلال المتوغلة شرق منطقة الفخاري في مدينة خانيونس، بقذائف الهاون من العيار الثقيل وتحقق إصابات مباشرة في صفوفهم.

 

وخلال عودة مقاتلي القسام من خطوط القتال، استهدافوا ناقلة جند وجرافة صهيونية بقذائف "الياسين 105" جنوب شرق مدينة خانيونس.

 

كما استهدفت كتائب القسام 4 دبابات صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذائف "الياسين 105" غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

 

وتمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية تزيد عن 15 جندياً تحصنت داخل منزل غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات وإيقاعهم جميعاً بين قتيل وجريح.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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