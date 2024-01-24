الراعي عرض الاوضاع مع وفد "الوطني الحر" وعبد المسيح

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، في الصرح البطريركي في بكركي، رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر الذي شكره على "مواقفه الوطنية والداعمة للقطاع العمالي"، وأطلعه على "قانون التقاعد الذي أُنجز والذي يهدف الى تحويل التعويض الى تقاعد مدى الحياة والذي قد يشمل مليونين الى ثلاثة ملايين لبناني". وقال الأسمر بعد اللقاء: "هذا القانون هو تطوّر مهم في حياة الحركة العمالية، أنجزه الاتحاد العمالي العام بالشراكة مع الهيئات الاقتصادية والدولة اللبنانية. الى جانب هذا القانون أطلعنا غبطته على مشروع آخر يهدف الى إعادة تقييم تعويض موظفي القطاع العام ورفعه عدة أضعاف، كما وضعنا صاحب الغبطة بأجواء مطالبتنا برفع الحد الأدنى للأجر في القطاع العام والخاص، بحيث أن كل المبالغ التي تُدفع حالياً هي تحت مسمّى مساعدات ولا تدخل في صلب الراتب وبالتالي لن يشملها تعويض نهاية الخدمة".

واكد الأسمر أن "مشروع تعديل قانون التقاعد سيصل الى مجلس النواب قريباً، وأنه قد وضع رئيس المجلس النيابي نبيه بري في أجواء الاقتراح المقدّم لتحويل التعويض الى تقاعد لمدى الحياة".

كما استقبل الراعي وفدا من "التيار الوطني الحر" برئاسة نائب الرئيس للشؤون السياسية مارتين نجم. ووجه الوفد دعوة للبطريرك الراعي للمشاركة في الندوة التي ينظمها التيار في ٥ شباط المقبل في "فندق لوريال" - الضبية لمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لتوقيع وثيقة الاخوة والانسانية بين قداسة البابا فرنسيس وشيخ الازهر.

وكان البطريرك الراعي قد استقبل قبل الظهر النائب أديب عبد المسيح قبيل جلسة الموازنة، وقد تناول البحث الأوضاع في الوطن و الملف الرئاسي و موازنة عام 2024.