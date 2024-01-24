مظاهرات نسائية تطالب بوقف الدمار والقتل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - من المقرر أن تنظم منظمات نسائية في إسرائيل مظاهرات للمطالبة باتفاق من شأنه أن يؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن من غزة.

وسيتم تنظيم المسيرات بمختلف أنحاء إسرائيل إضافة إلى نيويورك، حسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أمس.

وقد ذكر تقرير إعلامي في وقت سابق، أن حركة حماس أبدت انفتاحا على إجراء محادثات بشأن إطلاق سراح بعض الرهائن الإسرائيليين في حرب غزة، وأبلغت وسطاء بأنها مستعدة للتحدث عن إطلاق سراح نساء مدنيات وأطفال مقابل وقف «معتبر» لإطلاق النار، وفقا لتقرير أوردته صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن مسؤولين مصريين.

وأفرجت حماس عن 105 رهائن خلال هدنة استمرت أسبوعا في نهاية نوفمبر من العام الماضي. وفي المقابل أطلقت إسرائيل سراح 240 من الأسرى الفلسطينيين من سجونها.

وربطت حماس سابقا أي إفراج إضافي عن الرهائن بإنهاء الحرب. ووفقا لمصادر حكومية إسرائيلية، لا تزال حماس تحتجز حوالى 130 شخصا اختطفتهم من إسرائيل إلى غزة في 7 أكتوبر.

ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، فإن هؤلاء يشملون مجندات إسرائيليات، وتفترض الحكومة أن 105 رهائن ما زالوا على قيد الحياة وأن عددا منهم يتم احتجازهم في شبكة الأنفاق التابعة لحماس.