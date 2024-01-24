انت الان تتابع خبر في نشرة السومرية.. البرلمان يبدأ بتفعيل عمل لجانه ومطالبات بجلسة طارئة بعد الهجمات الامريكية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اسود الرافدين يهزمون فيتنام بثلاثية ويحققون إنجازاً تاريخياً في آسيا. بغداد تعد استهداف مقرات الحشد الشعبي انتهاكا صارخا للسيادة.. وواشنطن تهدد بمزيد من الضربات. على خلفية الهجوم الامريكي.. مطالبات بعقد جلسة طارئة للبرلمان بحضور رئيس الوزراء والقيادات الأمنية.



البرلمان يبدأ بتفعيل عمل لجانه تمهيدا لاستئناف الجلسات.. وترقب لتشكيل الحكومات المحلية. البرلمان يبدأ بتفعيل عمل لجانه تمهيدا لاستئناف الجلسات.. وترقب لتشكيل الحكومات المحلية. شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا

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