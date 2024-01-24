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في نشرة السومرية.. البرلمان يبدأ بتفعيل عمل لجانه ومطالبات بجلسة طارئة بعد الهجمات الامريكية

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بغداد - ياسين صفوان - اسود الرافدين يهزمون فيتنام بثلاثية ويحققون إنجازاً تاريخياً في آسيا.

بغداد تعد استهداف مقرات الحشد الشعبي انتهاكا صارخا للسيادة.. وواشنطن تهدد بمزيد من الضربات.

على خلفية الهجوم الامريكي.. مطالبات بعقد جلسة طارئة للبرلمان بحضور رئيس الوزراء والقيادات الأمنية.


البرلمان يبدأ بتفعيل عمل لجانه تمهيدا لاستئناف الجلسات.. وترقب لتشكيل الحكومات المحلية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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