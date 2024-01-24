انت الان تتابع خبر واشنطن تبعث برسالة "مهمة" إلى الحكومة العراقية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لوزارة الخارجية، ورد لـ الخليج 365، انه "استقبل فؤاد حسين، السفيرة الأمريكية في بغداد إلينا رومانوسكي، وتسلم منها رسالة مهمة من الحكومة الأمريكية إلى الحكومة العراقية".

واشار البيان الى ان الرسالة،" سوف يتم دراستها من قبل رئيس مجلس الوزراء والجهات المعنية المختصة وستتخذ الخطوات القادمة بشأنها قريباً".

