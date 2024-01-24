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واشنطن تبعث برسالة "مهمة" إلى الحكومة العراقية

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لوزارة الخارجية، ورد لـ الخليج 365، انه "استقبل فؤاد حسين، السفيرة الأمريكية في بغداد إلينا رومانوسكي، وتسلم منها رسالة مهمة من الحكومة الأمريكية إلى الحكومة العراقية".
واشار البيان الى ان الرسالة،" سوف يتم دراستها من قبل رئيس مجلس الوزراء والجهات المعنية المختصة وستتخذ الخطوات القادمة بشأنها قريباً".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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