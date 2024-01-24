بعد مجزرة مخيم البريج .. جيش الاحتلال يفجر 21 منزلاً فلسطينيًا

ياسر رشاد - القاهرة - فجر الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء21 منزلاً في منطقة بني سهيلة بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وظهر في مقطع فيديو متداول على منصة أكس، جنود الاحتلال الإسرائيلي وهم ينتظرون الأوامر وينفذون تفجير المنازل الـ21 في بني سهيلة.

وجاء تفجير الـ21 منزل انتقاما لمقتل 21 جندي إسرائيلي قتلهم حماس امس في داخل منزل مفخخ جنوب مخيم البريج

وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بعض المناطق القريبة من مجمع "ناصر" الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة، وتم انتشال جثامين عشر شهداء بعد قصفهم من قبل مدفعية الاحتلال في منطقة "صناعة الوكالة" غربي خان يونس.