بلدية الغبيري باشرت حملة منع قيادة الدراجات النارية عكس السير

اعلنت بلدية الغبيري في بيان، انها "باشرت منذ صباح اليوم تطبيق منع القيادة عكس السير على الطرق الرئيسية بإشراف رئيس البلدية معن خليل، وتم حجز وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين".
وأكد رئيس البلدية معن الخليل، أن "هذه الحملة كُرِّسَت كعمل يومي تضاف إلى مهام قسم الشرطة التي تهدف إلى خدمة المواطنين وتطبيق القوانين".
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