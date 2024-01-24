شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو تتهم كييف.. كيف قُتل 65 أسيرا أوكرانيا عبر إسقاط طائرة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الحرب الروسية الأوكرانية

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أسرى أوكرانيا لدى روسيا

بعد إسقاط طائرة تقل أسرى حرب..#روسيا تطلب اجتماعًا عاجلًا لمجلس الأمن#اليوم

للتفاصيل..https://t.co/bmuVZkVYaf pic.twitter.com/gjJvVosvvB— صحيفة اليوم (@alyaum) بعد إسقاط طائرة تقل أسرى حرب.. #روسيا تطلب اجتماعًا عاجلًا لمجلس الأمن#اليوم

للتفاصيل..https://t.co/bmuVZkVYaf pic.twitter.com/gjJvVosvvB — صحيفة اليوم (@alyaum) January 24, 2024

65 أسيرا من الجنود الأوكرانيين

الدمام - شريف احمد - تستمر تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، إذ تتبادل موسكو وكييف الاتهامات، إذ اتهمت روسيا أوكرانيا بتعمد إسقاط طائرة نقل عسكرية روسية كانت تقل 65 جنديا أوكرانيا أسيرا قبل مبادلتهم بجنود روس.وقالت روسيا إنه عمل إرهابي وحشي أسفر عن مقتل 74 إجمالا، موضحة إن ستة روس من أفراد الطاقم وثلاثة جنود روس كانوا على متن طائرة النقل العسكرية من طراز إليوشن إيل-76 التي قالت إنها أسقطت بالقرب من مدينة بيلجورود الروسية القريبة من الحدود الأوكرانية.وأضافت: "كانت القيادة الأوكرانية على علم تام بأن جنودا أوكرانيين سيُنقلون بطائرة نقل عسكرية إلى مطار بيلجورود لإتمام التبادل وفقا لممارسات متبعة".وتابعت"وفقا لاتفاق سابق، كان من المزمع أن يجري هذا في فترة ما بعد الظهيرة عند نقطة تفتيش كولوتيلوفكا على الحدود الروسية الأوكرانية".وذكرت: "بارتكاب هذا العمل الإرهابي، أظهرت القيادة الأوكرانية وجهها الحقيقي. لم تبال بأرواح مواطنيها".وأظهر مقطع مصور نشرته قناة بازا، وهي قناة مرتبطة بأجهزة الأمن الروسية، على تطبيق تيليجرام طائرة كبيرة تسقط قرب قرية يابلونوفو في منطقة بيلجورود وتنفجر.وقال أندريه يوسوف المتحدث باسم المخابرات العسكرية الأوكرانية لإذاعة سفوبودا إن تبادلا للأسرى كان مقررا لليوم الأربعاء لكنه أضاف "لا يحدث حاليا".وقال النائب البرلماني الروسي والجنرال المتقاعد أندريه كارتابولوف: "كان الأمر متعمدا بالتأكيد.وأضاف: كانوا يعلمون جيدا مسار الطائرة، وإلى أين كانت متجهة، ولا يمكن لمشغلي أنظمة الصواريخ سطح-جو (الأوكرانية) أن يخطئوا في تمييز طائرات النقل العسكرية أو طائرات الهليكوبتر".ونشرت وسائل إعلام روسية رسمية قائمة بأسماء 65 أسيرا من الجنود الأوكرانيين وقالت إنهم من كانوا على متن الطائرة المنكوبة.وأوضح فياتشيسلاف جلادكوف حاكم منطقة بيلجورود، أن جميع من كانوا على متن الطائرة لاقوا حتفهم وإن الطائرة سقطت في منطقة كوروتشانسكي شمال شرقي مدينة بيلجورود.