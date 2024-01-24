شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر يهنئ الرئيس السيسي ووزير الداخلية بعيد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، ومؤسس مجلس القبائل العربية، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق وكافه رجال الشرطة،بمناسبة الذكرى ال 72 لعيد الشرطة.

وقال حزب المؤتمر، في بيان له، أن الاحتفال بهذه الذكرى تعيد للأذهان التضحيات التي قام بها رجال الشرطة في عام 1952، وتعليم للأجيال القادمة ما يجب تقديمه للدفاع عن أمن واستقرار الوطن.

وأوضح حزب المؤتمر، أن رجال الداخلية سيظلون على مر التاريخ خط الدفاع الداخلي عن أمن واستقرار الدولة والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة.

وأكد حزب المؤتمر، أن التاريخ سيسجل كافة التضحيات والأفعال البطولية التي يقوم بها رجال الشرطة لدعم تحركات الدولة المصرية نحو بناء الجمهورية الجديدة.

وأشار حزب المؤتمر، إلى أن الشعب المصري كله يقدر تضحيات رجال الشرطة البواسل على مر التاريخ في إقرار رسالة الأمن السامية للدفاع عن مصر وجهودهم في مكافحة الجريمة والإرهاب.