وزير إسرائيلي لعائلات المحتجزين في تسريب مسجل: لا أعدكم بإعادتهم جميعا أحياء

اعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش لعائلات المحتجزين بقطاع غزة، إنه لا يمكنه التعهد بإعادتهم جميعا على قيد الحياة، في أول تصريح من نوعه، وفق إعلام عبري.

وذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم”، أن تصريحات سموتريتش جاءت في غرفة كتلة حزب “الصهيونية الدينية” برئاسته في الكنيست، حيث كان يلتقي أهالي المحتجزين، الاثنين الماضي.

وتطرق الحديث إلى العمليات العسكرية في غزة وكذلك “إلى المعضلات الصعبة المحيطة بإطلاق سراح المختطفين”، بحسب المصدر ذاته.

وفي تسجيل مسرب للاجتماع نشرته الصحيفة، سُمع سموتريتش وهو يقول للعائلات: “لا أستطيع أن أعدكم بأنني سأعيد جميع المختطفين أحياء إلى بيوتهم”. وهذا هو أول تصريح من نوعه لوزير في الحكومة الإسرائيلية، وفق الصحيفة.

وأضاف سموتريتش: “لا أعرف كيف ألتزم بذلك، لا يمكنني أن أتعهد، أنظر إلى أي شخص وأخبره أنني سأعيد ابنك حياً”. وتابع: “ما يمكنني أن أقوله أنني سأفعل قصارى جهدي من أجل إعادتهم سأفعل كل شيء لكن مع الوضع في الاعتبار صالح إسرائيل وأمننا ووجودنا لسنوات عديدة قادمة”.

وصعد إسرائيليون في الأسابيع الماضية ضغوطهم على الحكومة الإسرائيلية، عبر تظاهرات متواصلة لإبرام صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق نار في غزة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قال، الإثنين، إن هناك عرضا إسرائيليا للتوصل إلى اتفاق مع الفصائل الفلسطينية بغزة دون الكشف عن تفاصيله.

وتجري المفاوضات من خلال قطر ومصر، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.