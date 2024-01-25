شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الروسي: نحن آخر من يريد حربًا كبرى في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن روسيا لا تريد حربًا كبرى في العالم.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي له في نيويورك يوم الأربعاء: "على ما يبدو، يمكن التحدث عن أن كثيرين يعبرون عن قلقهم إزاء تزايد التصعيد، نعم، على الأرجح لا يريد أحد حربًا كبرى، ونحن آخر من يريدها".

وجاء ذلك في معرض حديثه عن حالة العلاقات الروسية - الأمريكية، التي وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ عدة عقود، وفقا لقناة "آر تي" الروسية. مناقشات مجلس الأمن الدولي وتحدث لافروف للصحفيين في ختام مشاركته في فعاليات الأمم المتحدة خلال الفترة من 22 إلى 24 يناير الحاليّ.

وشارك في مناقشات مجلس الأمن الدولي عن النزاع بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني والجلسة بشأن أوكرانيا، وعقد عددًا من اللقاءات الثنائية.