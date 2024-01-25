شكرا لقرائتكم خبر عن مالي.. مقتل أكثر من 40 في انهيار منجم للذهب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة المناجم في مالي أمس الأربعاء، إن أكثر من 40 من عمال المناجم لقوا حتفهم في جنوب غرب البلاد الأسبوع الماضي، بعد انهيار المنجم الذي كانوا يعملون فيه.

وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن الحادث وقع يوم الجمعة الماضي في موقع بكانجابا سيركل في منطقة كوليكورو بجنوب غرب البلاد، ولم تذكر عدد القتلى بشكل دقيق. عدد القتلى وقال المتحدث باسم الوزارة بايي كوليبالي إن عدد القتلى لا يزال مبدئيًا.

وأضاف: "حفر عمال استخراج الذهب سراديب دون الالتزام بالمعايير المطلوبة، ونصحناهم بعدم فعل ذلك في عدة مناسبات دون جدوى".

وأشار إلى أن الوزارة سترسل بعثة إلى منطقة كانجابا اليوم الخميس، للحصول على المزيد من التفاصيل بشأن الحادث.

استخراج المعادن بالوسائل اليدوية ويُعد استخراج المعادن باستخدام الوسائل اليدوية والبسيطة نشاطًا شائعًا في معظم أنحاء غرب إفريقيا، وازداد في السنوات الأخيرة بسبب تزايد الطلب على المعادن وارتفاع الأسعار.

وتتكرر الحوادث المميتة بسبب استخدام هؤلاء العمال في كثير من الأحيان أساليب حفر قديمة وغير منظمة.

ووفقا لبيانات وزارة المناجم، فقد أُنتج ما يقدر بنحو 6 أطنان من الذهب في المناجم التي يستخدم فيها العمال الأساليب اليدوية البسيطة في مالي خلال عام 2023.