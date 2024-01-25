واشنطن: هجوم إسرائيل على مركز تدريب للأمم المتحدة بغزة "لا يصدق"

ياسر رشاد - القاهرة - قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتل، إن الولايات المتحدة قلقة إزاء هجوم إسرائيلي على مركز تدريب للأمم المتحدة يؤوي نازحين في خانيونس بقطاع غزة وفق روسيا اليوم.

وجدد باتل - في إفادة صحفية،دعوة واشنطن لحماية المدنيين وموظفي الإغاثة والمنشآت التابعة للمنظمات الإنسانية. وفقا لقناة "الحرة" الفضائية، الأمريكية.

وأضاف "نأسف لهجوم وقع اليوم على مركز التدريب التابع للأمم المتحدة في خانيونس"، واصفا الهجوم بأنه "مثير للقلق على نحو لا يصدق".

شدد على ضرورة حماية المدنيين، "ويجب احترام الطبيعة المحمية لمنشآت الأمم المتحدة، ويجب حماية العاملين في المجال الإنساني حتى يتمكنوا من الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة التي يحتاج إليها المدنيون".

كان مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بغزة التابعة للأمم المتحدة (أونروا) قال إن تسعة فلسطينيين استشهدوا وأصيب 75 آخرون، عندما أصابت قذيفتا دبابة مبنى يؤوي زهاء 800 فرد في جنوب قطاع غزة.