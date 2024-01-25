الإمارات تؤكد أهمية الاستثمار في بناء السلام

ابوظبي - سيف اليزيد - نيويورك (الاتحاد)

أكدت دولة الإمارات أهمية الاستثمار في بناء السلام لمنع نشوب الأزمات التي قد تؤدي لخسائر فادحة في الأرواح وسبل العيش، واعتماد قوانين وسياسات لتمكين أصوات النساء وضمان حصولهن على الخدمات الأساسية، لافتة إلى أن التهديدات والآفات المختلفة، لاسيما تغير المناخ وخطاب الكراهية والإرهاب، تؤثر على جميع مراحل السلام.

وقالت الإمارات أمس، في بيان ألقته عائشة المنهالي، سكرتير ثاني، أمام اجتماع مجلس الأمن بصيغة آريا بشأن بناء السلام وتمكين المرأة: «إن الاستثمار في بناء السلام، وبالتالي تعزيز مرونة المجتمعات، يساهم في تجنب التكلفة الباهظة للاستجابة للنزاعات المسلحة عند نشوبها، والأهم من ذلك، يساهم بناء السلام في منع نشوب الأزمات التي قد تؤدي لخسائر فادحة في الأرواح وسبل العيش».

وفي هذا الصدد أضافت عائشة المنهالي: «إن الربط بين جهود التنسيق الإقليمية والجهود الدولية يساهم بشكل تلقائي في تعزيز ملكية الدولة المضيفة لجهود بناء السلام»، لافتة إلى أن وجود شراكات استراتيجية بين الأجهزة المختلفة لمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، مثل جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، يساهم في اتباع نهج مدروس وشامل يتناسب مع السياقات المحلية ويدعم بناء السلام.

وأكدت ضرورة إدماج عمل لجنة بناء السلام ضمن الجهود الأممية والإقليمية بشكل فعال ومستمر، وذلك في ضوء الدور الهام الذي تقوم به لجنة بناء السلام في مجال تعزيز التنسيق بين الجهات الفاعلة ذات الصلة، وتنسيق محاور العمل الإنساني، والسلام، والأمن، والتنمية.

وأشارت عائشة المنهالي في هذا الإطار إلى أهمية الاستفادة من انعقاد قمة المستقبل المقبلة واستعراض هيكل بناء السلام لعام 2025، لضمان تحقيق الإمكانيات الكاملة للجنة بناء السلام.

وفي سياق ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة، شددت المنهالي على ضرورة التصدي الفعال للأسباب الجذرية لعدم المساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أهمية اعتماد وتنفيذ قوانين وسياسات تحمي أصوات النساء وتمكنهم، وتضمن حصولهن على الخدمات الأساسية على جميع المستويات المحلية والوطنية والإقليمية.

وقالت: «لقد أثبتت بعض المبادرات المبتكرة، مثل الالتزامات المشتركة تجاه المرأة والسلام والأمن، فعاليتها في مواصلة تركيز مجلس الأمن على أجندة عمل المرأة والسلام والأمن، وتعزيز مشاركة المرأة في اجتماعات المجلس».

وأضافت عائشة المنهالي: «تُعتبر دولة الإمارات من أول الدول المُوقعة على هذه الالتزامات»، مشجعة مجلس الأمن على مواصلة جهوده في إدراج البعد الجنساني في مناقشاته. وفي ختام البيان، أكدت عائشة المنهالي أن التهديدات والآفات المختلفة، لاسيما تغير المناخ وخطاب الكراهية والإرهاب، تؤثر على جميع مراحل السلام في المجتمعات، الأمر الذي يستوجب ضرورة أن تأخذ النهج الشاملة في الاعتبار الطبيعة المتشابكة لهذه التحديات، والاستفادة من الأدوار المختلفة التي نقوم بها كدولٍ أعضاء، والأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية والمحلية، والمجتمع المدني، بشكل فردي أو جماعي، في الحفاظ على السلام.