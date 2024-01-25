شولتس: على أوروبا أن تفعل المزيد لدعم أوكرانيا في الدفاع عن البلد

أكّد المستشار الألماني ​أولاف شولتس​، أنّه "يجب على ​أوروبا​ أن تفعل المزيد لدعم ​أوكرانيا​ في الدّفاع عن البلد"، مقدّرًا أنّ "المساهمات الّتي خطّطت لها الدّول الأوروبيّة حتّى الآن لعام 2024، ليست كبيرة بما يكفي".

ولفت، في مقابلة مع صحيفة "دي تسايت" الألمانيّة الأسبوعيّة، إلى أنّه "منزعج" من تعرّضه لانتقادات منتظمة في ​ألمانيا​، بسبب تردّده في تقديم الدّعم لأوكرانيا، مشدّدًا على أنّ ألمانيا تفعل "أكثر بكثير" من الدّول الأوروبيّة الأخرى. وأشار إلى أنّ بلاده تقدّم حاليًّا أكثر من نصف الدّعم العسكري الأوروبي لأوكرانيا، وأنّه سيكون "من العبث الاعتقاد بأنّنا نستطيع القيام بذلك بمفردنا على المدى الطّويل"، موضحًا أنّ "لهذا السّبب، أتّصل بزملائي كثيرًا، وأطلب منهم بذل المزيد من الجهد".

وتمارس المعارضة المحافظة ونوّاب من الحزبَين الدّيمقراطي الحر (اللّيبراليّين) وحزب "الخضر"، العضوَين في الائتلاف الحكومي، ضغوطًا على شولتس منذ أشهر، من أجل تسليم صواريخ "توروس" بعيدة المدى الّتي تطالب بها أوكرانيا.