تصل القاهرة مساءً.. الأرصاد تعلن خريطة الأمطار اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد والصحراء الغربية.

وأضافت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، أن السحب يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية.

ومن المتوقع أن تتأثر المناطق الداخلية بسقوط الأمطار مع تقدم الوقت وساعات النهار ولكن تكون أقل حدة.

كما أن الفرصة مهيأة مساء اليوم لسقوط الأمطار على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.