الجيش الإسرائيلي: بعد أعمال تمشيط عند الحدود مع لبنان لا توجد خشية من عملية تسلل

أشار المتحدّث باسم ​الجيش الإسرائيلي​، ​أفيخاي أدرعي​، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "متابعةً للتّقارير عن تشخيص مشبوه في منطقة بلدة حانيتا على الحدود اللّبنانيّة، وبعد أعمال تمشيط في المنطقة، لا توجد خشية من عمليّة تسلّل".

وكانت قد أفادت القناة 13 الإسرائيليّة، بحسب ما نقلت قناة "الجزيرة"، بـ"الاشتباه في تسلّل 3 أشخاص من ​لبنان​ بمنطقة حانيتا في ​الجليل​ الأعلى، وإعلان حالة الاستنفار".

من جهتها، أشارت إذاعة ​الجيش الإسرائيلي​، إلى "إغلاق الطّرق المؤدّية إلى حانيتا في الجليل، ومنع المستوطنين من مغادرة منازلهم، خشية تسلّل مسلّحين".