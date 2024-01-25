أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أنّه من السابق لأوانه اتخاذ القرارات بشأن ما يتعلق بتحطم طائرة النقل العسكرية المنكوبة "إيل 76" في مقاطعة بيلغورود، مشيرا إلى ضرورة التحقيقات في ما حدث كخطوة أولية.
ورد بيسكوف على تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن "تحقيق دولي" في قضية طائرة "إيل-76" بالقول إنه "إذا كان يقصد إجراء تحقيق بجرائم كييف فمن المؤكد أنه ضروري".
ووصف بيسكوف حادثة إسقاط طائرة "إيل-76" بالعمل الوحشي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن عمليات تبادل الأسرى بين موسكو وكييف تتم بصمت تام.
كانت هذه تفاصيل خبر بيسكوف ردًا على زيلينسكي: من الضروري إجراء تحقيق دولي بجرائم كييف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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