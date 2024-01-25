شكرا لقرائتكم خبر عن بقوة 4.7 درجة.. زلزال يضرب سواحل جزيرة هوكايدو اليابانية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، إنّ زلزالا بلغت قوته 4.7 درجة على مقياس ريختر، ضرب اليوم، قبالة سواحل جزيرة هوكايدو اليابانية.
ووقع مركز الزلزال على بعد 17 كيلومتراً من مدينة نيمورو، وعلى عمق 50 كيلومتراً.
ووقع مركز الزلزال على بعد 17 كيلومتراً من مدينة نيمورو، وعلى عمق 50 كيلومتراً.
زلازل جزيرة هوكايدو اليابانيةولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
وغالبا ما تُضرب تلك المنطقةبالزلازل، فلقد أصيبت في الفترة الماضية أيضا بزلزال، إذ ضربها بقوة 6 درجات على مقياس ريختر.
#زلزال بقوة 5.1 #درجة يهز #جزيرة_هوكايدو #اليابانية https://t.co/dIeqxCHC1i#صحيفة_اليوم pic.twitter.com/tgde6gEm0x— صحيفة اليوم (@alyaum)وحينها أوضح المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن مركز الزلزال كان على عمق 46 كلم تحت سطح الأرض.
#زلزال بقوة 5.1 #درجة يهز #جزيرة_هوكايدو #اليابانية https://t.co/dIeqxCHC1i#صحيفة_اليوم pic.twitter.com/tgde6gEm0x— صحيفة اليوم (@alyaum) August 10, 2022
كما لم تصدر تحذيرات من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي". أيضا
زلازل اليابان
وسبق أيضا أن ضرب زلزال بلغت قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر، قبالة سواحل جزيرة هوكايدو اليابانية.
ووقع مركز الزلزال قبالة الساحل الشرقي لجزيرة هوكايدو، وعلى عمق 40 كم.
أيضا أشارت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية قبل فترة أن زلزالا شدته 5.1 درجة هز شمال اليابان.