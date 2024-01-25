بقوة 4.7 درجة.. زلزال يضرب سواحل جزيرة هوكايدو اليابانية

وغالبا ما تُضرب تلك المنطقةبالزلازل، فلقد أصيبت في الفترة الماضية أيضا بزلزال، إذ ضربها بقوة 6 درجات على مقياس ريختر.وحينها أوضح المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن مركز الزلزال كان على عمق 46 كلم تحت سطح الأرض.



كما لم تصدر تحذيرات من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي". أيضا

زلازل اليابان

وسبق أيضا أن ضرب زلزال بلغت قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر، قبالة سواحل جزيرة هوكايدو اليابانية.



ووقع مركز الزلزال قبالة الساحل الشرقي لجزيرة هوكايدو، وعلى عمق 40 كم.



أيضا أشارت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية قبل فترة أن زلزالا شدته 5.1 درجة هز شمال اليابان.