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زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب شمال غرب الصين

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر فجر اليوم محافظة آخهتشي بولاية كيزيلسو القرغيزية ذاتية الحكم في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم بشمال غرب الصين.

وذكر المركز الصيني لشبكات الزلازل أن مركز الزلزال وقع على عمق 15 كيلومترًا عند التقاء خط العرض 41.08 درجة شمالاً وخط الطول 78.55 درجة شرقًا.

ولم ترد على الفور تقارير بوقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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