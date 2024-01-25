آلان عون: "اشتقنا" للحريري وموازنة 2024 تتبع منطق "قصقص ورق" من دون عجز

أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون، خلال جلسة مناقشة الموازنة، إلى أنّ الحكومة بما يخص العجز بدلًا من أن "تكحلها، عمتها"، موضحًا أنّها "لم تأخذ بالاعتبار الوضع الاجتماعي".

ولفت إلى أنّ "الحكومة لا تكافح التهرب من دفع الضرائب وتمارس الضغط على الملتزمين في الدفع"، معتبرًا أنّ "موازنة العام 2024 تتبع منطق "قصقص ورق" من دون عجز"، كما رأى أنّه "يجب أن نخفّض عديد الجيش، وتخفيف مهامه"، مشيرًا إلى أنّه "لا يمكن إحياء النموذج السابق في إدارة الدولة فدولة "البقرة الحلوب" ماتت".

وأكّد عون، أنّه "لا يوجد رؤية اقتصادية لمساعدة الاقتصاد"، مشيرًا إلى أنّه "يجب أن نوقف المزايدات حول قطع الحساب والحسابات المالية".

وقال: "نرى البعض منتشٍ بالموفدين اللبنانيين ويفاوض بالسر والعلن على مطالبه، وفجأة تتفجر سيادته حين يسمع أنّ المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين يعمل على تسوية في الجنوب".

وفي سياق آخر، أشار عون إلى "شجاعة رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري في فتح الثغرات"، وقال: "اشتقنالك، ولو كنت اليوم موجودًا لكانت اختلفت الأمور كثيرًا".