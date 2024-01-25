بعد خروج برشلونة من كأس الملك.. تشافي يحدد شرطًا لمغادرته

وخسر برشلونة أمام أتلتيكو بلباو 4/2 بعد شوطين إضافيين، ليفقد اللقب الثاني هذا الموسم بعد أيام من خسارة كأس السوبر الإسباني أمام غريمه ريال مدريد في المملكة العربية السعودية

وقال تشافي بعد المباراة: "مرة أخرى نخسر بسبب عدم التركيز والأخطاء الفردية"، مضيفا: "أشعر بخيبة أمل كبيرة؛ لأنني اعتقدت أنه يمكننا حقًا الفوز بكأس الملك، لقد كان الأمر صعبًا للغاية، أتلتيك استحق الفوز".



وأضاف انه: "لا يزال أمامنا مسابقتان مهمتان وعلينا التنافس عليهما"، مشيرا الى انه "يمكننا أن نكون فخورين، لقد بذلنا قصارى جهدنا وتنافسنا حتى النهاية أمام فريق عظيم وقوي في ملعبه".

واختتم بالقول: "هذا الفريق يملك مواهب صغيرة، ولو لم نكن قادرين على المنافسة كنت سأرحل".

