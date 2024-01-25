العاصفة "جوسلين" تتسبب في فوضى وأضرار بالمملكة المتحدة وإيرلندا

ابوظبي - سيف اليزيد - تعاني المملكة المتحدة وإيرلندا من الدمار الذي خلفته العاصفة "جوسلين"، حيث تسببت الرياح المصاحبة لها بسرعة 97 ميلا في الساعة، في حالة من الفوضى العارمة لرحلات السفر، كما تركت الآلاف من دون كهرباء.

وأفادت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية، اليوم الخميس، بأنه لا يزال هناك ما يقرب من 12 ألف منزل وشركة من دون كهرباء في أنحاء جمهورية إيرلندا، إثر هبوب العاصفتين "جوسلين" ومن قبلها "إيشا".

وكانت "شركة شبكات كهرباء إيرلندا الشمالية المحدودة" ذكرت في وقت سابق أمس الاربعاء أن الكهرباء عادت منذ مساء الأحد إلى أكثر من 52 ألف عميل في إيرلندا الشمالية.

وقد تم تعليق خدمات السكك الحديدية من وإلى اسكتلندا حتى ظهر اليوم على الأقل، حيث قالت شبكة السكك الحديدية في اسكتلندا إنها تعاملت مع حوادث لوقوع فيضانات وسقوط أشجار وتطاير لأسقف المباني على خطوط السكك الحديدية.