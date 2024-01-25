مسؤول أممي: الهجمات المستمرة على خان يونس "غير مقبولة على الإطلاق"

ياسر رشاد - القاهرة - قال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة ومقره في (غزة) توماس وايت، إن الهجمات المستمرة على المواقع المدنية في (خان يونس) غير مقبولة على الإطلاق ، ويجب أن تتوقف فورا، مضيفا أن المدنيين يُقتلون ويصابون كما أنه ومع اشتداد القتال حول المستشفيات والملاجئ التي تستضيف النازحين أصبحوا محاصرين داخلها وتعرقلت عمليات إنقاذ الأرواح .



أكد المسؤول الأممي في بيان اليوم الخميس وزعته المنظمة في (جنيف) مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 75 آخرين، 15 منهم في حالة حرجة؛ وذلك بعد تعرض مركز التدريب التابع للأمم المتحدة، والذي يستضيف ألاف النازحين للقصف بقذيفتين واشتعال النيران فيه أمس، مشيرا إلى أنه تم رفض عدد من البعثات لتقييم الوضع، في حين تمكنت الأمم المتحدة - مساء أمس - من الوصول إلى المناطق المتضررة لعلاج المصابين وإحضار الإمدادات الطبية وإجلاء المرضى المصابين إلى رفح .



لفت البيان إلى أن القتال العنيف بالقرب من المستشفيات المتبقية في خان يونس بما في ذلك مستشفى ناصر والأمل؛ أدى إلى تطويق هذه المرافق؛ مما ترك الموظفين المذعورين والمرضى والنازحين محاصرين داخلها، منوها إلى أنه تم إغلاق مستشفى الخير بعد إجلاء المرضى .



ذكر المسؤول الأممي، أن الوضع في (خان يونس) يؤكد الفشل المستمر في احترام المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، مشددا على ضرورة اتخاذ كافة التدابير لحماية المدنيين، وعلى أن تتذكر جميع الأطراف بأن حماية المستشفيات والعيادات والعاملين الطبيين ومباني الأمم المتحدة منصوص عليها صراحةً في القانون الدولي .

