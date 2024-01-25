نبوءة إيلون ماسك: جيش من مليار روبوت في العالم خلال 20 سنة

محمد اسماعيل - القاهرة - تنبأ الملياردير إيلون ماسك بأن تعداد الروبوتات على مستوى العالم سيبلغ نحو مليار إنسان آلي، خلال العشرين عاما المقبلة.

وقال ماسك في تدوينة على منصة "إكس": أؤكد على تنبؤ ديفيد هولتز، مؤسس مختبر البحث في الذكاء الاصطناعي "ميدجرني".

كان هولتز قال في منشور الأسبوع الماضي: "يجب أن نتوقع وجود مليار إنسان آلي على الأرض في أربعينيات القرن الحالي، ومائة مليار روبوت في جميع أنحاء النظام الشمسي في الستينيات".

ورد ماسك قائلاً: "ربما يحدث شيء من هذا القبيل، بشرط أن تكون أسس الحضارة مستقرة".

وكانت شركة تسلا، إحدى الشركات التي أسسها ماسك، طرحت نموذجًا لروبوت إنسان آلي، يعتقد الملياردير أنه سيكون له دور كبير خلال 20 سنة.

ويحمل روبوت تسلا اسم أوبتيموس، وأعلن عنه لأول مرة في حدث يوم الذكاء الاصطناعي في أغسطس 2021.

وفي أكتوبر 2022، قال ماسك إنه يأمل تصنيع الملايين من روبوتات أوبتيموس، على الرغم من أن الروبوت كان محدودًا في قدراته وقال ماسك في ذلك الوقت: "هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به لتنقية أوبتيموس.. وأعتقد أنه سيكون مذهلاً خلال 5 أو 10 سنوات".

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