أسامة سعد: أدعو إلى إسقاط الموازنة وهي كالحكومة ضد الناس والدستور

أشار النائب أسامة سعد، خلال جلسة مناقشة موازنة 2024 في مجلس النواب، إلى أنّ "الموازنة المعروضة مثل الحكومة، فهي ضد الناس والدستور"، داعيًا إلى "إسقاط الموازنة".

ولفت إلى أنّ "ما لا يمكن أن يمرّ أن معاناة الناس باقية، وقد يكون الآتي أصعب".