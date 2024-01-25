أشار النائب أسامة سعد، خلال جلسة مناقشة موازنة 2024 في مجلس النواب، إلى أنّ "الموازنة المعروضة مثل الحكومة، فهي ضد الناس والدستور"، داعيًا إلى "إسقاط الموازنة".
ولفت إلى أنّ "ما لا يمكن أن يمرّ أن معاناة الناس باقية، وقد يكون الآتي أصعب".
كانت هذه تفاصيل خبر أسامة سعد: أدعو إلى إسقاط الموازنة وهي كالحكومة ضد الناس والدستور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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