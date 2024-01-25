محور صلاح الدين «فيلادلفيا».. حماس تعلق على رد مصر الموجه لإسرائيل

الشارقة - اميمة ياسر - ثمنت حركة حماس، موقف مصر من التهديدات الإسرائيلية بشأن محور صلاح الدين (فيلادلفيا).

وقال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، طاهر النونو، في بيان رسمي صادر عن حركة حماس، إن "الحركة تثمن موقف مصر الشقيقة من تهديدات الاحتلال بشأن محور صلاح الدين (فيلادلفيا)، والذي يعبر عن أهمية الدور المصري وتأثيره في دعم وإسناد شعبنا الفلسطيني في هذه المعركة التاريخية ووقف العدوان الغاشم الذي يتعرض له شعبنا خاصة في غزة".

ورفضت مصر مساعي الاحتلال للسيطرة الأمنية على المحور الحدودي، معتبرة أي تحرك في هذا الاتجاه "خط أحمر" سيؤدي إلى تهديد خطير وجدي للعلاقات المصرية - الإسرائيلية.

ويعد "محور فيلادلفيا" جزءاً من منطقة عازلة بموجب اتفاقية "كامب ديفيد" بين مصر وإسرائيل الموقعة عام 1979، ولا يتجاوز عرضه مئات الأمتار، ويمتد بطول 5ر14 كيلومتر من البحر المتوسط حتى معبر كرم أبو سالم على الأراضي الفلسطينية بين شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة.