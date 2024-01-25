بعد الخروج من كأس أفريقيا.. مدرب تونس يعلن استقالته

وانضم القادري إلى مدربي كل من كوت ديفوار، غانا والجزائر الذين أعلنوا أيضا ترك مناصبهم أمس الأربعاء.

وكشف القادري عن قراره عقب تعادل "نسور قرطاج" أمام جنوب إفريقيا من دون أهداف في الجولة الثالثة الأخيرة من الدور الأول، مما حسم خروجهم من دور المجموعات.



وقال القادري "قراري نهائي. عقدي يتضمن أن أصل لنصف النهائي ولأننا لم نحقق ذلك، فإن العقد انتهى".

وغادرت تونس المسابقة القارية من دون تحقيق أي فوز لتتذيل ترتيب المجموعة الخامسة، خلافا لأدائها قبل 13 شهرا عندما فازت على فرنسا وصيفة بطلة كأس العالم 1-0 في قطر.

كما اكتفت تونس بتسجيل هدف واحد في النسخة الحالية للبطولة القارية.

