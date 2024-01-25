ألمانيا مستعدة للمحادثات مع المزارعين على خلفية الاحتجاجات

ابوظبي - سيف اليزيد - لوح وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك باستعداده لإجراء مباحثات في ظل الاحتجاجات المعلن عنها لمزارعين خلال زيارة له في مدينة ماينتس. وقال هابيك، الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الخميس، بعد مباحثات مع مالو درير، رئيسة حكومة ولاية راينلاند-بفالتس التي تقع بها مدينة ماينتس: "المزارعون لديهم بالطبع مخاوف واحتياجات تتجاوز -في وجهة نظري- النقاش حول الديزل بالقطاع الزراعي".

وتابع هابيك أنه "إذا توافرت الفرصة لتبادل وجهات النظر سويا لوقت قصير، فإنني أود بكل سرور استغلال هذه الفرصة".

يشار إلى أن مزارعين يرغبون في الاستفادة من الزيارة من خلال الاحتجاج مجددا ضد التخفيضات المخطط لها لدعم الديزل بالقطاع الزراعي وذلك من خلال قافلة كبيرة من الجرارات والقيام بمسيرة.

ومن جانبها قالت درير إن المباحثات مع هابيك تناولت التحول والاقتصاد التداولي والتحول نحو صناعة محايدة للمناخ، وأضافت: "الحياة والعمل يتغيران بشكل أساسي خلال التحول بالنسبة لكثير جدا من الأشخاص، ما يسفر عن كثير من عدم اليقين".