وثيقة تكشف تورط الإمارات في تسليح الدعم السريع ودبي تنفي

ياسر رشاد - القاهرة - نفت دولة الإمارات العربية المتحدة نفت تسليح قوات الدعم السريع، التي تخوض صراعا مع الجيش السوداني، حسب صحيفة فايننشال تايمز.

وكانت أظهرت وثيقة مسربة من الأمم المتحدة أن الإمارات تساعد قوات الدعم السريع بإرسالها أسلحة لهم.

وكشف تقرير أعده خبراء مجلس الأمن الدولي، أن كل أسبوع يتم تفريغ عدة شحنات من الأسلحة والذخائر من طائرات شحن إماراتية في أحد مطارات دولة تشاد، ثم يتم إرسالها إلى قوات الدعم السريع على الحدود السودانية، إلا أن الإمارات نفت بشدة تسليح أي جماعة في السودان، وقالت للجنة الأمم المتحدة : " الرحلات الجوية حملت مساعدات إنسانية" .