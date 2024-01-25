الرئاسي الليبي يبحث مع وفد أمريكي مستجدات الأوضاع في ليبيا

ياسر رشاد - القاهرة - بحث النائب بالمجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، اليوم الخميس، مع نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون شمال أفريقيا جوشوا هاريس، والمبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، والقائم بالأعمال الأمريكي جريمي بيرندت، آخر مستجدات الأوضاع في دول الجوار وتداعياتها على ليبيا لاسيما مناطق الجنوب.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، ذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال) أن السفير "نورلاند" أطلع "الكوني" على نتائج لقاءات الخليج 365 الأمريكي مع الأطراف السياسية الليبية، والجهود المبذولة لإنهاء الانسداد السياسي.

وأشاد المبعوث الأمريكي، وفقا للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي، بالدور المحوري للمجلس الرئاسي الليبي لإنجاح المساعي الرامية لإحداث التوافق بين كافة الأطراف في إشارة لمبادرة المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة لدى ليبيا "عبد الله باتيلي" بشأن الدعوة لإحداث توافق سياسي يساهم في التوصل إلى حل الأزمة الليبية.

من جانبه، أشاد "الكوني" بالاهتمام الذي توليه الولايات المتحدة الأمريكية بالملف الليبي، ودعمها جهود المجلس الرئاسي الليبي الرامية لتعزيز الاستقرار الذي يمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي، لافتا إلى اتساع جهود المجلس الرئاسي باتجاه تحقيق الاستقرار، والتعاون في مع الدول المهتمة بالشأن الليبي.

وأكد النائب بالمجلس الرئاسي الليبي خلال اللقاء على الحاجة العاجلة لدعم جهود تأمين الحدود، والحد من تدفق موجات المهاجرين غير الشرعيين ، والجريمة المنظمة والعابرة للقارات، والالتفات إلى برامج التنمية في مناطق الجنوب، الأمر الذي من شأنه أن يؤسس لأرضية تساهم في استقرار ليبيا وكامل المنطقة.