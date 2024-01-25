سليمان فرنجيه بحث في مجمل التطورات الراهنة مع سفيرة فنلندا لدى لبنان

استقبل رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه في دارته في بنشعي سفيرة فنلندا لدى لبنان آن مسكانين في حضور الدكتور جون بطرس، وكان بحثٌ في مجمل التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة.

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