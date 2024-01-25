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سان جيرمان يعلن عن صفقة برازيلية

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-479981-638417974783618173.jpeg

2024-01-25 | 17:36

سان جيرمان يعلن عن صفقة برازيلية

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كشف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، يوم الخميس، تعاقده مع لاعب الوسط الشاب البرازيلي غابريال موسكاردو قادما من كورينثيانز.
وقال النادي في بيان له: "وقع موسكاردو عقدا مع نادي العاصمة الفرنسية حتى عام 2028، لكنه سيعار إلى ناديه البرازيلي حتى نهاية الموسم الحالي".

وقال اللاعب البالغ 18 عاما "أنا سعيد جدا بانضمامي إلى باريس سان جيرمان. هذا أحد أجمل أيام حياتي".


وأضاف "إنه مشروع يضم بعض اللاعبين الشباب الواعدين".

وأردف "أنا أتطلع إلى الانضمام للفريق والتعرف على اللاعبين والجهاز الفني، وأتمنى أن أفوز بالعديد من الألقاب".

وكان موسكاردو بدأ مسيرته الاحترافية مع كورينثيانز في يونيو الماضي وشارك معه في 25 مباراة.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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