سان جيرمان يعلن عن صفقة برازيلية

وقال النادي في بيان له: "وقع موسكاردو عقدا مع نادي العاصمة الفرنسية حتى عام 2028، لكنه سيعار إلى ناديه البرازيلي حتى نهاية الموسم الحالي".

وقال اللاعب البالغ 18 عاما "أنا سعيد جدا بانضمامي إلى باريس سان جيرمان. هذا أحد أجمل أيام حياتي".



وأضاف "إنه مشروع يضم بعض اللاعبين الشباب الواعدين".

وأردف "أنا أتطلع إلى الانضمام للفريق والتعرف على اللاعبين والجهاز الفني، وأتمنى أن أفوز بالعديد من الألقاب".

وكان موسكاردو بدأ مسيرته الاحترافية مع كورينثيانز في يونيو الماضي وشارك معه في 25 مباراة.

