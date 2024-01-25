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مباريات دور الـ 16 في كأس آسيا.. العراق سيواجه الأردن

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-479985-638417999070268730.jpg

2024-01-25 | 18:08

مباريات دور الـ 16 في كأس آسيا.. العراق سيواجه الأردن

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تنشر الخليج 365، مباريات دور الـ16 في بطولة كأس آسيا المقامة حالياً في قطر.

وتحتضن قطر حالياً بطولة كأس آسيا لكرة القدم بمشاركة 24 منتخبا وطنيا بعد التوسع منذ نسخة 2019 مع بقاء منتخب قطر حامل اللقب.

 

وأدناه مواجهات الدور الـ 16 من البطولة الآسيوية..

 

العراق . الأردن

 

. كوريا الجنوبية

أستراليا . إندونيسيا

الإمارات . طاجيكستان

قطر . فلسطين

أوزبكستان . تايلاند

اليابان . البحرين

 سوريا . إيران

Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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