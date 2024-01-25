أبو عبيدة: قتل 53 جنديًا وقنص 9  في 57 مهمة عسكرية خلال أسبوع

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، أن مجاهدو القسام تمكنوا خلال الأسبوع الماضي من تدمير 68 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا، مؤكدا أن مجاهدونا إجهازهم على 53 جنديًا صهيونيًا من نقطة الصفر وقنص 9 جنود وإيقاع العشرات بين قتيل وجريح في 57 مهمة عسكرية مختلفة تم خلالها استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والأسلحة الرشاشة.

وأضاف في بيان له : كما تم نسف 4 منازل وتفجير مدخلي أنفاق وحقل ألغام في جنود العدو، وأسقط مجاهدونا طائرتي استطلاع من طراز "سكاي لارك" واستولوا على 8 طائرات "درون" منها طائرتان انتحاريتان، ودكّوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال، ووجهوا رشقات صاروخية بمديات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني.