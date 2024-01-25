مظاهرات لنصرة غزة في مدينة تاجوراء الليبية

ياسر رشاد - القاهرة - نظمت مراقبة التعليم بمدينة تاجوراء شرق العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الخميس، وقفة تضامنية داعمة لعملية "طوفان الأقصى" ومنددة بـ"العدوان الإسرائيلي والمجازر التي اتركبها في قطاع غزة".

وحسب سبوتنيك، انطلقت الوقفة ظهر اليوم وسط ميدان أبوشوشة بالمدينة بعشرات من الطلبة والمعلمين من كل المدارس بالمدينة.

وجاءت هذه الوقفة لتوعية الطلاب بكمية الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين في غزة.

وكانت أغلب المدن الليبية قد شهدت في وقت سابق، ردود فعل شعبية كبيرة تندد بالحرب التي تشنها إسرائيل على غزة والتي راح ضحيتها الكثير من الأبرياء.

وتم رفع العلم الفلسطيني في الساحات العامة والمباني الرئيسية في ليبيا، تعبيرًا عن تعاطف الشعب الليبي مع القضية الفلسطينية.

كما أعلنت ليبيا، تخصيص 50 مليون دولار، مساعدات إنسانية لأهالي غزة تضامناً معهم.

وتؤكد ليبيا مرارا موقفها "الرافض للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما يمارس في حق المدنيين من سياسة القتل الممنهج والإبادة".