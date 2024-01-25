حماس: تصريحات إسرائيل ضد قطر تعكس عرقلتها تبادل الأسرى

اعتبرت حركة "حماس" أن التصريحات الأخيرة لقادة إسرائيل ضد قطر "تعكس حقيقة موقف الاحتلال الذي يعرقل التوصل لاتفاق بشأن الأسرى".

واوضح المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لـ"حماس"، طاهر النونو، في بيان، إن الحركة "تستنكر استهداف قادة الاحتلال لدولة قطر الشقيقة لمواقفها العروبية والإنسانية تجاه ما يجري في قطاع غزة من عدوان ومجازر".

وأكد أن "قطر تقوم بدورها السياسي النشط لوقف العدوان على شعبنا وتحقيق إنجاز في ملف التبادل". وشدّد على أن "التصريحات الأخيرة لقادة العدو تعكس حقيقة موقف الاحتلال الصهيوني الذي يعرقل التوصل لاتفاق بشأن الأسرى".

وزعم وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أمس الأربعاء، في منشور على منصة "إكس"، أن "قطر دولة تدعم الإرهاب وتموله. هي راعية حماس وهي مسؤولة بدرجة كبيرة عن المذبحة التي ارتكبتها حماس بحق المواطنين الإسرائيليين".