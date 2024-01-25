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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الكويت.. إحباط عملية إرهابية لاستهداف دور عبادة للطائفة الشيعية والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات
أحبطت وزارة الداخلية الكويتية مُخططاً لخلية إرهابية، كانت تنوي استهداف دور عبادة تخص الطائفة الشيعية وقتل أشخاص.
وبحسب وزارة الداخلية بالكويت؛ تمكن رجال الأمن من متابعة الخلية، ومراقبة تحركاتها، وإلقاء القبض على 3 عناصر من جنسية عربية تنتمي إلى تنظيم إرهابي.
وأكدت “الداخلية” أنه تمت إحالة جميع المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.