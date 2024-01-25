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الكويت.. إحباط عملية إرهابية لاستهداف دور عبادة للطائفة الشيعية

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أحبطت وزارة الداخلية الكويتية مُخططاً لخلية إرهابية، كانت تنوي استهداف دور عبادة تخص الطائفة الشيعية وقتل أشخاص.

وبحسب وزارة الداخلية بالكويت؛ تمكن رجال الأمن من متابعة الخلية، ومراقبة تحركاتها، وإلقاء القبض على 3 عناصر من جنسية عربية تنتمي إلى تنظيم إرهابي.

وأكدت “الداخلية” أنه تمت إحالة جميع المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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