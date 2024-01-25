الكويت.. إحباط عملية إرهابية لاستهداف دور عبادة للطائفة الشيعية

وبحسب وزارة الداخلية بالكويت؛ تمكن رجال الأمن من متابعة الخلية، ومراقبة تحركاتها، وإلقاء القبض على 3 عناصر من جنسية عربية تنتمي إلى تنظيم إرهابي.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012