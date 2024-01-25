«تقييم الحوادث» يفنّد ادعاءات استهداف مناطق سكنية في صعدة

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (الاتحاد)

فنّد الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن ادعاءات المنظمات الدولية حيال عدد من المهام التي تم تنفيذها من خلال قوات التحالف العربي الداعم للشرعية.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، المستشار القانوني منصور المنصور، عدداً من الادعاءات التي تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني.

واستعرض المنصور، خلال مؤتمر صحفي عقده بنادي ضباط القوات المسلحة بالرياض، نتائج تقييم حوادث عدة تضمنتها تلك الادعاءات.

وأصدر الفريق المشترك لتقييم الحوادث بياناً بشأن الادعاء باستهداف جوي على منطقة سكنية في «علاف» بمديرية «سحار» في محافظة صعدة بتاريخ 07/ 12/ 2021م.