"عضو السياحة": اتجاه لتحديد أعداد المعتمرين.. وأزمة توفير الريال للحج مازالت قائمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، إن شركات السياحة قامت بتخفيض أعداد رحلات العمرة؛ خلال الوقت الحالي نتيجة أزمة تدبير العملة الصعبة.

وأضاف "وحيد"، لـ"الخليج 365"، أن شركات السياحة ملتزمة برحلات العمرة التي تم التعاقد خلالها مع المواطنين سابقًا.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشركات تُعلن وتُحدد الأسعار حاليًا بناءًا على سعر الصرف، مع الإشارة للمواطن بإمكانية وجود زيادة في الأسعار؛ نتيجة تباين سعر الصرف.

وأشار، إلى أن الحل ليس في إيقاف رحلات العمرة؛ لأنها لم تكن يومًا سببًا في ارتفاع العملة، وتوجد حلول بديلة مثل تحديد الأعداد المسافرين للعمرة وذلك مطروح للنقاش خلال الوقت الحالي ولم يدخل إطار التنفيذ بعد.

وقال "وحيد"، إن أزمة الحج تشهد زيادة وتباين أسعار الصرف بشكل يومي، بالإضافة إلى إمكانية عدم تدبير العملة الصعبة، خاصة وأن التعامل مع السوق السوداء يُعرض للمسألة القانونية.

وأكمل عضو السياحة، أن الأهم من العمرة حاليًا هو الحج؛ لأنه مُلتزم بوقت مُعين وليس له توقيت آخر، ويجب تدبير العملة للحج.

واستطرد، أن الشركات تستطيع في بعض الأحيان توفيق أوضاعها فيما يتعلق ببرامج العمرة من خلال التعامل مع الوكلاء أو الدفع الآجل أو بالجنيه المصري، على عكس الحج.

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